Da Milano: "Cavani e Everton sempre più vicini al Benfica" (Di sabato 8 agosto 2020) Edinson Cavani e Everton Soares, l'ex bomber azzurro e l'esterno del Gremio seguito anche dal Napoli, si avvicinano sempre più al Benfica. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Da Milano: 'Cavani e Everton sempre più vicini al Benfica' -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Cavani

Tutto Napoli

Edinson Cavani e Everton Soares, l'ex bomber azzurro e l'esterno del Gremio seguito anche dal Napoli, si avvicinano sempre più al Benfica. Arrivano conferme sull'operazione in entrata che sta per effe ...TRIESTE. Strade chiuse al traffico, negozi aperti fino a mezzanotte e l’invito a vestirsi tutti nei toni del giallo e dell’oro. È la “Notte dei Saldi”, in programma oggi, che rientra anche nei “Triest ...