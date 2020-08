Coronavirus, oggi in Italia altri 13 morti ma crolla il numero dei nuovi casi: quasi la metà di ieri, sempre concentrati al Nord [DATI] (Di sabato 8 agosto 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 13 morti, 305 guariti e 347 nuovi casi su 53.298 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,65% dei test processati: i DATI odierni sono molto più confortanti rispetto a quelli di ieri. Le Regioni con il più alto numero di unovi casi giornalieri sono sempre le solite settentrionali: Lombardia (76), Veneto (63), Emilia Romagna (44) e Piemonte (31), per un totale del 62% dei casi complessivi in queste sole 4 Regioni padane. Al Sud è la Sicilia ad avere un trend in crescita con 28 nuovi ... Leggi su meteoweb.eu

