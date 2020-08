Coronavirus: Candiani (Lega), 'per suo consenso Conte ha sacrificato Sud e Sicilia' (Di sabato 8 agosto 2020) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - “Musumeci ha ragione, Conte ha sacrificato il Sud e la Sicilia sull'altare del consenso personale. La scelta di imporre il lockdown anche a tutte le regioni meridionali, quando invece il Comitato tecnico scientifico istituito appositamente non ne ravvisava la necessità, è stata dettata da esigenze politiche di convenienza per la ricerca del consenso a cui brama Conte". Lo afferma Stefano Candiani, segretario della Lega in Sicilia. "Oggi sappiamo -aggiunge- che il prezzo della chiusura per una regione come la Sicilia è a dir poco drammatico. Come se non bastasse il governo giallorosso continua a trascurare il settore turistico, quello della ristorazione, proseguendo ... Leggi su liberoquotidiano

