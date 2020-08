Coronavirus: 2.125 casi e 132 morti in 24 ore (Di sabato 8 agosto 2020) ANSA, - TEHERAN, 8 AGO - Il numero di contagi da Coronavirus in Iran è aumentato di 2.125 nelle ultime 24 ore, con il totale che ha raggiunto i 324.692. Mentre le nuove vittime sono 132, con il totale ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - TEHERAN, 8 AGO - Il numero di contagi da coronavirus in Iran è aumentato di 2.125 nelle ultime 24 ore, con il totale che ha raggiunto i 324.692. Mentre le nuove vittime sono 132, con il total ...

CUNEO/ Ripartire in sicurezza, ma in che modo? Più chiarezza sulle norme di sanificazione

Scelta che è influenzata anche dal timore di perdere il credito d’imposta previsto dall'articolo 125 del DL 19 maggio 2020 n ... nei fatti inapplicabili i Protocolli anti contagio Covid-19 in quanto ...

