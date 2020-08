Come sarà la società post Covid? Ce lo raccontano oVer Edizioni e Censis (Di sabato 8 agosto 2020) (Teleborsa) – La pandemia di Covid-19 ha cambiato la società: dalla finanza all’economia, dal modo i vivere alle relazioni interpersonali con pesanti impatti sul mondo del lavoro. Probabilmente, non tornerà tutto Come prima, ma Come cambierà il modo di vivere? Lo raccontano oVer Edizioni e Censis, che hanno avviato una collaborazione per capire, attraverso la pubblicazione di saggi, ricerche e rapporti sempre attuali, Come è destinata a cambiare la vita delle persone. La Collana si apre con l’analisi dell’impatto del Covid su silver economy, lavoro ed agricoltura, tutti ambiti che hanno subito gli effetti “dirompenti” della pandemia. Titoli che il Censis ... Leggi su quifinanza

