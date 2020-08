Champions: Napoli eliminato, perde 3-1 a Barcellona (Di sabato 8 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 08 AGO - Finisce agli ottavi di finale il cammino del Napoli in Champions League. La squadra di Gattuso ha infatti perso 3-1 al Camp Nou contro il Barcellona il match di ritorno, dopo l'... Leggi su corrieredellosport

STELLA DIBENEDETTO - Il Napoli non riesce a portare a casa l'impresa. Al Camp Nou, gli uomini di Gattuso si piegano alla superiorità del Barcellona che s'impone 3-1 grazie alle reti di Lenglet, Messi ...