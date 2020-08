Ascolti TV | Venerdì 7 agosto 2020. Canale 5 stravince con Juve-Lione (28.4%). I Migliori dei Migliori Anni al 10.4% (Di sabato 8 agosto 2020) Ronaldo Nella serata di ieri, venerdì 7 agosto 2020, su Rai1 I Migliori dei Migliori Anni ha conquistato 1.652.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Canale5 la partita Juventus-Lione di Champions League ha raccolto davanti al video 5.380.000 spettatori con uno share del 28.4%. Su Rai2 Il circolo degli ingAnni ha interessato 902.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Tutto può cambiare ha intrattenuto 798.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 La Grande Storia ha incollato 595.000 spettatori con il 3.3%. Su Rete4 Innamorato pazzo totalizza un a.m. di 854.000 spettatori (5%). Su La7 Mystery in Paris ha registrato 169.000 spettatori con l’1.7%. Su Tv8 X Factor – Il Sogno segna 260.000 ... Leggi su davidemaggio

