Twitter mette le etichette agli account di funzionari governativi e media controllati dallo stato (Di venerdì 7 agosto 2020) Esempio di un'etichetta di Twitter (immagine: Twitter)Twitter segue l'esempio di Facebook e YouTube: inizia a etichettare gli account dei funzionari governativi e dei media controllati dalle autorità in cinque paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ovvero Cina, Francia, Russia, Regno Unito e Stati Uniti. "Per trasparenza e praticità, stiamo cominciando con un gruppo di paesi limitato e chiaramente definito, prima di espanderci in futuro", fa sapere sul suo blog.

Twitter segue l’esempio di Facebook e YouTube: inizia a etichettare gli account dei funzionari governativi e dei media controllati dalle autorità in cinque paesi membri permanenti del Consiglio di sic ...

Twitter, messaggi diretti a rischio su Android a causa di un bug: cos'è successo?

I messaggi diretti di Twitter potrebbero finire nelle mani dei malintenzionati, a causa di un bug di Android: scopriamo cosa sta succedendo. Twitter ha confermato che nelle ultime ore i messaggi diret ...

