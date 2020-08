Torino, Giampaolo: “Felice ed entusiasta di tornare ad allenare” (Di venerdì 7 agosto 2020) Marco Giampaolo ha parlato per la prima volta da allenatore del Torino: “Sono felice ed entusiasta di riprendere a fare il mio mestiere, per di più in una squadra come il Torino. Una società gloriosa, ricca di fascino e storia con un tifo appassionato – ha detto l’ex tecnico del Milan sui canali social – L’augurio che faccio a me e a tutti è quello di poterci togliere delle soddisfazioni. Da parte mia c’è grande entusiasmo e voglia di ricominciare”. Leggi su sportface

