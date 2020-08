Terribile incidente aereo: il velivolo si spezza in due – VIDEO (Di venerdì 7 agosto 2020) Un aereo con circa 200 persone a bordo è finito fuori pista durante l’atterraggio all’aeroporto di Calicut e si è spezzato in due. Un volo Air India Express da Dubai diretto a Kozhikode in Kerala è finito fuori pista dell’aeroporto di Calicut, noto anche come aeroporto di Karipur, durante l’atterraggio intorno alle 19:40 (ora locale). … L'articolo Terribile incidente aereo: il velivolo si spezza in due – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Carmelo_Cutuli : Il mio momento per i 70 anni della Formula1 è al Nurburgring nel '76 con il gesto di altruismo ed eroismo di Merzar… - napolista : Giro di Polonia, Jakobsen è uscito dal coma. Le sue condizioni sono buone Lo comunica, su Twitter, l’account uffici… - andreatartari76 : RT @YvanSagnet: ???????????????? ?????????? ???????????? Il 6 agosto 2018,12 braccianti persero la vita in un terribile incidente stradale in provincia di Fo… - visodiprimavera : RT @YvanSagnet: ???????????????? ?????????? ???????????? Il 6 agosto 2018,12 braccianti persero la vita in un terribile incidente stradale in provincia di Fo… - AlessandraFav14 : RT @suaperfidia: @LoPsihologo Quando laTurci, molti anni fa, ebbe il terribile incidente d'auto di cui ancora porta i segni, era fidanzata… -

Ultime Notizie dalla rete : Terribile incidente Terribile incidente stradale sull’A2 in Calabria: scontro tra due auto, muore un 33enne Stretto web Polonia, torna a vincere Carapaz. In Francia colpo di Andrea Bagioli

L’ultima vittoria di Richard Carapaz era stata il Giro d’Italia 2019. Fino ad oggi, quando l’ecuadoriano di Ineos ha rotto il digiuno vincendo la terza tappa del Giro di Polonia con un attacco da fini ...

Beirut, il presidente libanese parla di «possibile interferenza esterna attraverso missile, bomba o altre azioni»

A tre giorni dall’esplosione con un bilancio di 140 morti, centinaia di dispersi e ancora 5 mila persone ferite Beirut si deve rialzare. Tra i soccorsi che lavorano h24 e gli aiuti che arrivano dal re ...

L’ultima vittoria di Richard Carapaz era stata il Giro d’Italia 2019. Fino ad oggi, quando l’ecuadoriano di Ineos ha rotto il digiuno vincendo la terza tappa del Giro di Polonia con un attacco da fini ...A tre giorni dall’esplosione con un bilancio di 140 morti, centinaia di dispersi e ancora 5 mila persone ferite Beirut si deve rialzare. Tra i soccorsi che lavorano h24 e gli aiuti che arrivano dal re ...