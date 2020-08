Strage a Beirut, il presidente libanese Aoun: «Verificare la possibilità di missile o bomba» (Di venerdì 7 agosto 2020) Una violenta protesta antigovernativa è scoppiata nella zona vicino al Parlamento: i dimostranti chiedono una rivoluzione dell’attuale sistema politico Leggi su corriere

Armi o non armi. C’è chi sostiene, come ha fatto il professore Danilo Coppe in questi giorni, che solo materiale bellico possa aver innescato quel disastro mostruoso di Beirut. Ma siamo proprio sicuri ...Il presidente libanese, Michel Aoun, non esclude l'ipotesi di un'interferenza esterna come causa delle esplosioni di martedì a Beirut, pur sottolineando che l'ipotesi principale resta quella di materi ...