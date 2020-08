Sonny Di Meo non smette di corteggiare | Amore passionale fuori da Uomini e Donne (Di venerdì 7 agosto 2020) fuori da Uomini e Donne, Sonny Di Meo non smette di corteggiare la sua Sara Shaimi. Scopriamo come procede l’Amore romantico, ma anche appassionato, tra Sara e Sonny. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda quasi due masi fa, Sara Shaimi ha fatto la sua scelta al trono classico. La tronista aveva dovuto … L'articolo Sonny Di Meo non smette di corteggiare Amore passionale fuori da Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Sonny Meo Sonny Di Meo non smette di corteggiare | Amore passionale fuori da Uomini e Donne MeteoWeek Carlo Pietropoli piano ambizioso | Ex tronista ostinato dopo Uomini e Donne

Il percorso di Carlo Pietropoli al trono classico è stato piuttosto difficile. Ma fortunatamente ha avuto un lieto fine. Prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria in Italia, Carlo Pietropoli era già ...

Sara Amira e Sonny, coccole sotto il sole e voglia di viversi: complicità alle stelle in riva al mare

Tra le coppie non scoppiate dell’ultima edizione di Uomini e Donne Sara Amira e Sonny Di Meo si godono la primissima estate da innamorati. E lo fanno ad Ibiza, isola scottante per i neo ...

Il percorso di Carlo Pietropoli al trono classico è stato piuttosto difficile. Ma fortunatamente ha avuto un lieto fine. Prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria in Italia, Carlo Pietropoli era già ...Tra le coppie non scoppiate dell’ultima edizione di Uomini e Donne Sara Amira e Sonny Di Meo si godono la primissima estate da innamorati. E lo fanno ad Ibiza, isola scottante per i neo ...