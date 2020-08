Sondaggio: il 53% aveva previsto l’eliminazione della Juventus (Di sabato 8 agosto 2020) Stasera Juve-Lione: chi va ai quarti di Champions? Lione (53%) Juventus (47%) Foto: Juve Twitter L'articolo Sondaggio: il 53% aveva previsto l’eliminazione della Juventus proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

ElezioniUsa : #Vaccino: 1 americano su 3 non intende vaccinarsi contro il #COVID19 non appena il vaccino diventerà disponibile. T… - ElezioniUsa : #Kansas - #Sondaggio @ppppolls Presidente @realDonaldTrump (R-inc) 53% (+7) @JoeBiden (D) 40% Indecisi 7% Senat… - ElezioniUsa : #Midwest - Sondaggio David Binder Research (D) (2/2) Presidente (#Wisconsin) @JoeBiden 53% (+11) @realDonaldTrump… - IAmTheSun9 : RT @emmashands: ?? CRISTINA YANG ?? (53,4%). Con una percentuale ELEVATISSIMA ed un distacco micidiale, ecco la REGINA di questo sondaggio. V… - joelrudinas03 : RT @rep_firenze: Regionali Toscana, nel sondaggio a 'rate' di Italia viva, Giani è avanti di 6 punti su Ceccardi [di ERNESTO FERRARA] [aggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio 53%

In Campania nelle elezioni Regionali di settembre Vincenzo De Luca, con le sue oltre 15 liste, dovrebbe fare il pieno elettorale. Secondo i dati raccolti nel sondaggio Dire-Tecnè, De Luca si attesta s ...Elezioni regionali 2020, gli ultimi sondaggi: De Luca non può dormire più sonni tranquilli in Campania. Sansa vorrebbe compiere un’impresa per imporsi in Liguria. I cittadini di sei regioni, oltre all ...