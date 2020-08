Running, London Marathon: il 4 ottobre la sfida tra Kipchoge e Bekele (Di venerdì 7 agosto 2020) La conferma ufficiale è giunta dagli stessi organizzatori nelle scorse ore: la 40° edizione della London Marathon, originariamente in calendario il 26 aprile e rinviata a causa della pandemia da COVID-19, si svolgerà domenica 4 ottobre. La gara, prevista lungo un tracciato ad anello all’interno di St James Park, sarà aperta soltanto ad un ristretto numero di atleti d’élite. Confermata la presenza del primatista mondiale, il keniano Eliud Kipchoge, che dovrà affrontare l’altro fuoriclasse di questa specialità, l’etiope Kenesisa Bekele. In campo femminile la favorita d’obbligo sarà Brigid Kosgei, detentrice del record mondiale. Per motivi di sicurezza sanitaria, il pubblico non sarà ... Leggi su sportface

La conferma ufficiale è giunta dagli stessi organizzatori nelle scorse ore: la 40° edizione della London Marathon, originariamente in calendario il 26 aprile e rinviata a causa della pandemia da COVID ...

L’emergenza Coronavirus ha stracciato mesi e mesi di gare nel calendario 2020 del running. Sono numerosi gli appuntamenti rinviati e/o cancellati a seguito della pandemia ma diverse corse sono ancora ...

