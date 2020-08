Quarantine dei Blink 182 svela il ritorno di Tom Delonge nel gruppo? (Di venerdì 7 agosto 2020) Quarantine dei Blink 182 è disponibile da oggi, venerdì 7 agosto. Il brano è stato annunciato nel mese di maggio dal gruppo ed oggi è disponibile in digital download. Potrebbe portare con sé l'atteso annuncio del ritorno nella band di Tom Delonge, che già in passato ha ipotizzato di riprendere l'attività musicale al fianco dei Blink 182. Quarantine dei Blink 182 potrebbe nascondere più di una novità per il gruppo che intanto torna sulle scene con un pezzo dedicato alla quarantena, al lockdown dovuta al Coronavirus, così come suggerisce il titolo stesso del brano. Mark Hoppus canta "Fuc* Quarantine", in uno sfogo che parte dalla ... Leggi su optimagazine

La band californiana ha pubblicato il nuovo brano ispirato alla quarantena imposta dal Coronavirus, annunciato lo scorso maggio da Travis Barker. Come promesso da Travis Barker lo scorso mese di maggi ...

