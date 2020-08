Mobilità estiva, Anas: al via fine settimana da bollino nero (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – Nel terzo fine settimana di mobilità estiva scatta il bollino nero per la mattinata di sabato, mentre per il pomeriggio di oggi, nella seconda parte della giornata di domani e per domenica, previsto bollino rosso su tutte le strade e autostrade italiane. Lungo i 30 mila km di rete Anas (Gruppo Fs Italiane), informa in una nota la stessa azienda, è atteso un incremento di traffico per gli spostamenti verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l’itinerario E45 e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. Più degli altri anni, a causa dell’emergenza sanitaria, gran parte degli italiani si sposterà ... Leggi su quifinanza

cmnewsit : Calabria: Anas. Mobilità Estiva, al via il fine settimana da Bollino Nero. - Italpress : RT @StradeAnas: #EsodoEstivo2020 ?? Previsto traffico molto intenso su strade e autostrade. Bollino rosso nel pomeriggio #7agosto ?? Scopri i… - muoversintoscan : RT @StradeAnas: #EsodoEstivo2020 ?? Previsto traffico molto intenso su strade e autostrade. Bollino rosso nel pomeriggio #7agosto ?? Scopri i… - StradeAnas : #EsodoEstivo2020 ?? Previsto traffico molto intenso su strade e autostrade. Bollino rosso nel pomeriggio #7agosto ??… -

