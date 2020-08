Maurizio Costanzo: “Stefano De Martino? Maria De Filippi non aveva nulla da offrirgli”. E su Belen: “Non aspira a fare di più” (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo le rivelazioni di Maria De Filippi al settimanale Gente sul triangolo Emma- Belen – De Martino, anche Maurizio Costanzo ha qualcosa da dire sui protagonisti dei gossip di quest’estate. Il giornalista ha spiegato infatti in un’intervista a Nuovo che l’addio del ballerino napoletano ad “Amici” ha un motivo. “Evidentemente lei (Maria De Filippi, ndr) non aveva nulla da offrirgli, quindi Stefano ha fatto bene ad accettare il passaggio in Rai”, ha detto. E poi ha parlato anche Belen Rodriguez, ormai ex compagna di Stefano De Martino: “Non credo che aspiri a fare di più. Non ha studiato come attrice… Non ... Leggi su ilfattoquotidiano

MondoTV241 : Maurizio Costanzo difende Stefano De Martino e Belen Rodriguez. #mauriziocostanzo #belen #stefanodemartino - AnnaC00586617 : @canyaman1989 @Novella_2000 “Il pettegolezzo diverte solo noi giornalisti: ce la cantiamo e ce la suoniamo.” Maurizio Costanzo A stasera?? - paninoallimone : Premessa: ho la stazza e la postura di Maurizio Costanzo, mi sono decisa a fare ogni mattina esercizi basic per sta… - MotisiAntonino : L'attentato a Maurizio Costanzo: 'La mafia non mi ha fermato' - Porta a ... - prosdx1 : Ma voi lo sapevate che “se telefonando” l’ha scritta Maurizio Costanzo? #Tiziaparty -