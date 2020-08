Mascherina con richiami fascisti di Salvini e “Memento Audere Semper”: traduzione e significato (Di venerdì 7 agosto 2020) Enorme polverone quello sollevato da Salvini durante il suo tour nelle Marche il 6 agosto, alla luce dell’utilizzo di una Mascherina con il messaggio “Memento Audere Semper”. Nell’immaginario collettivo, l’espressione appena utilizzata rappresenta in tutto e per tutto un richiamo al Fascismo, al punto che in molti stanno scovando anche le vecchie foto di una cena tra il Segretario della Lega ed alcuni esponenti di CasaPound. Gruppo di estrema destra, con lo scatto che già a suo tempo fece molto rumore. Oggi cercheremo dunque di parlarvi di aspetti come traduzione e significato di quelle tre parole. Salvini e la Mascherina Memento Audere semper “fascista”: il significato Partiamo ... Leggi su bufale

Le mascherine sono utilissime, si scopre, anche per altri motivi. Per esempio per nasconderci la droga. Lo hanno scoperto ieri i poliziotti delle Volanti che con un equipaggio di militari del ...

Applausi per Salvini, che scherza: "Ma qui si elegge il presidente della Repubblica?". Polemiche per gli assembramenti

"No, il panzerotto no sono a dieta...l’arrosticino va bene” scherza Salvini, accolto dalla folla alla villa comunale di Chieti dove nella tarda mattinata di oggi è arrivato per una conferenza stampa a ...

