Lo sfogo choc sui migranti | Hanno mangiato i miei cani

Chiara Giannini Una lampedusana racconta l'inferno vissuto sull'isola con gli sbarchi che non si fermano: "Ecco che cosa fanno qui...". "Mi Hanno mangiato quattro cani, due caprette e diverse galline. Così non è più possibile andare avanti": Rosy Matina è una lampedusana il cui terreno, acquistato dal padre nel 1967, confina con l'hotspot di Cala Imbriacola. Non ne può più. Gli immigrati la notte salgono fino alla sua proprietà e bivaccano, bevono alcol, si ubriacano. L'aria intorno alla casa diroccata, il cui tetto è stato buttato giù dalla stessa Rosy e dal compagno perché i migranti si appartavano con le donne e facevano sesso all'interno, è irrespirabile. C'è un'odore di urina ed ...

Si sdraiano in mezzo all’asfalto e attendono l’arrivo delle auto. Avviene a Monte Urano in provincia di Fermo nelle Marche. Questa la notte folle di una decina di ragazzi. È accaduto la notte scorsa, ...

Chi mi conosce sa già che non lo penso, è stato uno sfogo senza pensare" , ha scritto su Facebook. Inutile il tentativo di tornare sui propri passi da… Leggi ...

