La rivolta delle femministe contro il ddl Zan. I paradossi del politicamente corretto (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago – Il testo Zan di cui stiamo sentendo parlare in queste settimane sta raccogliendo infinite critiche formali e sostanziali anche nel mondo progressista. Soprattutto le femministe sembrano sul piede di guerra. Perché? Questo ddl, che è la sintesi di 5 proposte di legge a firma Boldrini, Zan, Scalfarotto, Perantoni, Bartolozzi (che per altro a loro volta sembrano usare in modo confuso tra loro i termini orientamento sessuale/motivi di genere/transfobia/omofobia e identità di genere) intende riconoscere gay, lesbiche e transessuali come soggetti particolarmente vulnerabili e quindi meritevoli di tutela specifica. Sostanzialmente aggiunge quindi la fattispecie di reato “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione basati sul genere” alle discriminazioni su base razziale, etnica, religiosa comprese ... Leggi su ilprimatonazionale

