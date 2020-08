Il giudice lo libera e dopo due giorni il nigeriano stupra un'altra donna (Di venerdì 7 agosto 2020) Pochi giorni prima era stato rilasciato dopo l'arresto per vari reati, tra cui violenza sessuale. Tornato libero ha stuprato una ragazza di 18 anni. È accaduto a Salerno, protagonista un immigrato clandestino originario della Nigeria. “Ho presentato un'interrogazione parlamentare ai Ministri dell'Interno e della Giustizia, Luciana Lamorgese e Alfonso Bonafede, per fare chiarezza rispetto alla violenza sessuale messa in atto da un cittadino nigeriano ai danni di una ragazza di 18 anni, a Salerno, lo scorso 27 giugno”, ha dichiarato il Questore della Camera e parlamentare salernitano di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli. “È sconcertante apprendere dagli organi di stampa che lo straniero, immediatamente tratto in arresto, sia risultato essere un immigrato irregolarmente presente ... Leggi su iltempo

Angelika040571 : RT @tempoweb: Il giudice lo libera e dopo due giorni il nigeriano stupra un'altra donna #fdi #cirielli #salerno #tribunale #migranti #7agos… - polterscheiss : RT @tempoweb: Il giudice lo libera e dopo due giorni il nigeriano stupra un'altra donna #fdi #cirielli #salerno #tribunale #migranti #7agos… - rafirexit : RT @tempoweb: Il giudice lo libera e dopo due giorni il nigeriano stupra un'altra donna #fdi #cirielli #salerno #tribunale #migranti #7agos… - tempoweb : Il giudice lo libera e dopo due giorni il nigeriano stupra un'altra donna #fdi #cirielli #salerno #tribunale… - Frances56517485 : Correggo EVIRAZIONE DEL VIOLENTATORE E DEL GIUDICE CHE LO LIBERA -

Ultime Notizie dalla rete : giudice libera Il giudice lo libera e dopo due giorni il nigeriano stupra un'altra donna Il Tempo Il giudice lo libera e dopo due giorni il nigeriano stupra un'altra donna

Pochi giorni prima era stato rilasciato dopo l'arresto per vari reati, tra cui violenza sessuale. Tornato libero ha stuprato una ragazza di 18 anni. È accaduto a Salerno, protagonista un immigrato cla ...

Nonni e nipoti, estate insieme anche se i genitori hanno divorziato

La nostra legge prevede un espresso e categorico diritto per gli ascendenti di mantenere un rapporto continuativo con i loro nipotini. Anche quando la mamma e il papà decidono di separarsi/divorziare.

Pochi giorni prima era stato rilasciato dopo l'arresto per vari reati, tra cui violenza sessuale. Tornato libero ha stuprato una ragazza di 18 anni. È accaduto a Salerno, protagonista un immigrato cla ...La nostra legge prevede un espresso e categorico diritto per gli ascendenti di mantenere un rapporto continuativo con i loro nipotini. Anche quando la mamma e il papà decidono di separarsi/divorziare.