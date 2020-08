Francesca Pascale e Paola Turci non si nascondono più ma qualcosa non torna (Di venerdì 7 agosto 2020) Lo scoop dell’estate, la coppia dell’estate, non si parla d’altro: Francesca Pascale e Paola Turci sono una coppia. Il settimanale Oggi le ha fotografate a bordo di un lussuosissimo yacht, Lucky, mentre in Cilento si riposano e prendono il sole. Le foto che confermerebbero la relazione non sono poi così nitide ma da più fronti la voce è unanime: sono una coppie e anche da parecchio tempo. Le dichiarazioni di Paola Turci Nel 2018 Paola Turci fu intervistata e le fu chiesto di rivelare il suo orientamento sessuale che, già allora, era sembrato poco chiaro. Ma lei, in modo fermo e deciso dichiarò: “Non è vero che sono lesbica, mi piacciono gli uomini”. E poi si ... Leggi su baritalianews

