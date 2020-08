Formula 1, la Mercedes domina le libere a Silverstone (Di venerdì 7 agosto 2020) Formula 1, le prove libere del GP di Silverstone. Mercedes la più veloce, la Ferrari spera nel podio. Silverstone (GRAN BRETAGNA) – Formula 1, le prove libere del GP di Silverstone. Una giornata di venerdì dominata dalla Mercedes che, prima con Bottas e poi con Hamilton, ha registrato il miglior crono in entrambe le sessioni. La Ferrari spera nel podio – Sessione in chiaroscuro per la Ferrari. Charles Leclerc si è dimostrato in parte positivo con il podio che sembra essere alla portata anche se la concorrenza continua ad essere folta. Per Vettel l’obiettivo è quella di fare una buona qualifica per poi centrare un risultato importante. Un venerdì che ha ... Leggi su newsmondo

