Esplorando le case da sogno di 10 star che vivono alle Hawaii (Di venerdì 7 agosto 2020) Fantasticare una fuga hawaiana è quasi un desiderio quotidiano per un americano, praticamente un cliché. In qualsiasi sitcom ad un certo punto i personaggi – bloccati nei loro appartamenti in città o in case suburbane – sospirano e dicono qualcosa simile a “Beh…forse un giorno.” Sicuramente sono affascinanti e magiche le isole polinesiane circondate dal … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

CUNEO CRONACA - "Free Dogs" è un progetto nato durante il lockdown dall'idea di alcuni artisti del collettivo "Teatro Selvatico", che hanno trascorso del tempo nel canile-rifugio 281 di San Michele M ...

