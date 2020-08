Errani-Ferro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Wta Palermo 2020 (Di venerdì 7 agosto 2020) I quarti di finale del Wta International di Palermo 2020 offriranno il testa a testa fra Sara Errani e Fiona Ferro, scontro fra due giocatrici dalle caratteristiche specifiche differenti. L’azzurra ha vinto e convinto contro Krystina Pliskova, aggiudicandosi la possibilità di competere contro l’atleta francese sopra citata, superiore ad Ekaterina Alexandrova nel turno precedente. La sfida sarà disputata oggi, venerdì 7 agosto, come terzo incontro di giornata (dopo Martic-Sasnovich e Cocciaretto-Kontaveit). Rai Sport + (canale 57 del digitale terrestre) garantirà la diretta televisiva, con la piattaforma Rai Play utile per usufruire di uno streaming in tempo reale. Peraltro, Sportface.it proporrà aggiornamenti ed ... Leggi su sportface

