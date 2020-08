“Effetto covid”, Johnson cade nei sondaggi. Gli inglesi preferiscono il laburista Starmer come leader. Non succedeva dal 2017 (Di venerdì 7 agosto 2020) Uscito trionfante dalle elezioni che lo hanno incoronato premier (e hanno fatto fuori il suo antagonista Jeremy Corbyn), nel giro di 6 mesi Boris Johnson ha perso la fiducia degli inglesi. Che ora, stando ai sondaggi, preferiscono il nuovo capo dei laburisti Keir Starmer. È quanto emerge da un rilevamento realizzato da YouGov per il Times su chi sia il nome favorito per guidare il paese come primo ministro. Soltanto il 32% degli intervistati menziona il leader conservatore e attuale premier, in calo di un punto rispetto alla scorsa settimana. Il 34%, invece, cita Sir Keir Starmer come inquilino ideale di Downing Street. È la prima volta dal 2017 che i cittadini del Regno Unito dichiarano di preferire un ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : “Effetto covid”, Johnson cade nei sondaggi. Gli inglesi preferiscono il laburista Starmer come leader. Non succedev… - Noovyis : (“Effetto covid”, Johnson cade nei sondaggi. Gli inglesi preferiscono il laburista Starmer come leader. Non succede… - fisco24_info : Effetto Covid sulle multinazionali made in Italy. Chi vince e chi perde: Il confronto tra 150 società con oltre 3 m… - errantThinker : RT @sole24ore: Effetto Covid sulle multinazionali made in Italy. Chi vince e chi perde - Eleonora_Buffon : RT @sole24ore: Effetto Covid sulle multinazionali made in Italy. Chi vince e chi perde -