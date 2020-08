Destiny 2: Stagione degli Arrivi - recensione (Di venerdì 7 agosto 2020) L'anno 3 di Destiny 2 sta volgendo al termine e la Stagione degli Arrivi ha iniziato a spianare la strada per Oltre la Luce. La Stagione scorsa, quella dell'Intrepido, aveva deluso non poco i giocatori, tra i pochi contenuti introdotti e una direzione non particolarmente chiara. Persino il gran finale, con l'Onnipotente distrutta durante un evento live durato forse un po' troppo, non è riuscito a risollevare la Stagione.Il passato però è passato e insieme all'annuncio delle future espansioni è stata presentata pure la Stagione attualmente in corso, non mostrata in precedenza per motivazioni ben precise. Nonostante lo sconforto iniziale bisogna ammettere che già dall'inizio i mesi che ci separano dalla prossima avventura son sembrati ... Leggi su eurogamer

Il Solstizio degli Eroi torna ancora una volta su Destiny 2. Il Solstizio degli Eroi è un evento gratuito per tutti i giocatori di Destiny 2 che durerà dall’11 agosto fino all’8 settembre. Eva Levante ...

