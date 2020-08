Coronavirus Liguria: nove contagi in più, due sono nello Spezzino (Di venerdì 7 agosto 2020) La sono nove i nuovi contagi di Coronavirus in Liguria nella giornata di venerdì 7 agosto. Due di questi contagi sono nello Spezzino . Questo emerge dal consueto bollettino giornaliero pubblicato ... Leggi su lanazione

fontanabuona : Coronavirus, Liguria: 9 nuovi contagi, di cui 3 in ASL 3. Tre nuovi pazienti ospedalizzati - lucainge_tweet : Coronavirus, Liguria: 9 nuovi contagi, di cui 3 in ASL 3. Tre nuovi pazienti ospedalizzati - tigullio_tweet : Coronavirus, Liguria: 9 nuovi contagi, di cui 3 in ASL 3. Tre nuovi pazienti ospedalizzati - PietroPecchioni : RT @rep_genova: Coronavirus, il bollettino in Liguria: nove positivi in più [aggiornamento delle 17:24] - gianpaolodabove : Coronavirus Liguria oggi, 9 casi nuovi (1 nel savonese) su 1327 tamponi -