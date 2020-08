Coronavirus, i nuovi contagi continuano a crescere: da ieri altri 552. Tre le vittime (Di venerdì 7 agosto 2020) ieri, onestamente, leggere di 402 nuovi contagi nel Paese ci aveva spiazzati un po’, specialmente dopo diversi giorni in cui la situazione sembra essersi addirittura ‘normalizzata’. Oggi invece la preoccupazione è tornata a salire, dopo aver appreso che nelle ultime 24 ore, i nuovi contagi sono stati addirittura 552 (249.756 totali dall’inizio dell’emergenza). E l’altra notizia pessima è che da ieri nessuna regione italiana ha registrato zero contagi. Tra quelle più toccate dai contagi segnaliamo oggi il Veneto (183), che ha scavalcato la Lombardia (69), seguita dall’Emilia-Romagna (54). Inoltre, il report quotidiano che la Perfezione civile ha comunicato ai media dopo averlo appreso dal ... Leggi su italiasera

