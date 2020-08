Contributo addizionale per contratti a tempo determinato: come funziona (Di venerdì 7 agosto 2020) Quando si applica il Contributo addizionale per i contratti a tempo determinato? Una circolare licenziata dall’Inps interviene a fare chiarezza dopo le modifiche apportate alla normativa.Segui Termometro Politico su Google News Contributo addizionale: di cosa si tratta Con la circolare 91/2020, l’Inps precisa che dal primo gennaio 2020 nuove categorie di lavoratori sono escluse dall’obbligo di versamento del Contributo addizionale Naspi. Quest’ultimo è pari all’1,4% della retribuzione imponibile ed è dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti subordinati non a tempo determinato. Inoltre, da precisare che il valore delle somme ... Leggi su termometropolitico

