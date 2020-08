Bradley Cooper e Jennifer Garner in spiaggia insieme, amicizia o nuovo amore? (Di venerdì 7 agosto 2020) Sono stati avvistati in spiaggia insieme lo scapolo d’oro di Hollywood e più volte “Sexiest Man Alive” Bradley Cooper e l’attrice Jennifer Garner. Solo una amicizia o c’è qualcosa di più? La “coppia” è stata paparazzata dal sito americano di gossip TMZ, sulla spiaggia californiana di Malibù. Sorridenti e spensierati, entrambi gli attori sono intenti a seguire premurosi i giochi della piccola Lea De Seine (4 anni) nata dalla storia con la super top model e punta di diamante di Victoria’s Secret, Irina Shayk. Non è la prima volta che li vediamo assieme. La coppia si è conosciuta 19 anni fa sul set di “Alias”, serie tv americana che ha ... Leggi su urbanpost

