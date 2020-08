Boban: "Abbiamo posto le basi per un vero Milan" (Di venerdì 7 agosto 2020) Lo ha detto Zvonimir Boban, ex dirigente del Milan, nel corso di una intervista alla Gazzetta dello Sport. Sulle conferme di Maldini e Pioli, l'ex numero 10 rossonero ha detto: "Maldini dovrebbe ... Leggi su raisport.rai

leggen_dario5 : @macho_morandi @battitomilan7 Ripeto, io non contesto assolutamente quello. Abbiamo buttato un sacco di soldi con L… - RaiSport : #Boban: 'Abbiamo posto le basi per un vero #Milan' ? L'ex dirigente rossonero: 'Rifarei tutte le scelte, #Ibra è un… - EriErvinsadiku : RT @TempiRossoneri: #Gazzetta #Boban: ora tutti vedono che le nostre scelte non sono state fatte invano e che la base per un vero Milan c’è… - TempiRossoneri : #Gazzetta #Boban: ora tutti vedono che le nostre scelte non sono state fatte invano e che la base per un vero Milan… - lucailenia04 : La cosa peggiore è che cera gente esaltata per questo qua! Finalmente abbiamo uno che ci farà giocare bene! Peggior… -