Barcellona, Setien: “Il Napoli è migliorato tanto con Gattuso, sarà dura” (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 6 minutiNapoli – Il Barcellona si prepara a scendere in campo contro il Napoli per gli ottavi di ritorno di Champions League in programma domani, alle ore 21, al Camp Nou. L’allenatore blaugrana Quique Setien ha presentato la sfida contro il Napoli insieme al centrocampista Sergio Busquets. “Le sensazioni delle ultime partite sono state positive. Avevamo bisogno di un riposo dopo tante partite consecutive in Liga, ci siamo stancati. Ma abbiamo avuto il tempo sufficiente per preparare bene la partita, pulirci dal punto di vista fisico, rinnovare le energie. Ci siamo allenati molto bene, preparandoci a questa partita”, esordisce con queste parole l’allenatore del Barcellona. Ha già pensato alla ... Leggi su anteprima24

