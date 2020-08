Alla barriera di Roma Nord test anti Covid per chi arriva dall’Est Europa (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA – “Sono partiti i test alla barriera autostradale di Roma Nord sui viaggiatori provenienti da est Europa. I primi test sono stati effettuati su tre minivan e sono risultati tutti negativi. Si ringraziano gli operatori del Servizio sanitario regionale e le unità mobili Usca-R. La preziosa collaborazione della Protezione civile regionale, della Polstrada e della società Autostrade. Eventuali casi positivi alla sieroprevalenza verranno subito isolati e sottoposti al tampone rapido”. Lo dichiara in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Alla barriera di Roma Nord test anti Covid per chi arriva dall’Est Europa Lega: “Inaccettabile ancora secretati i verbali di Alzano e Nembro. Bergamo ha il diritto di sapere” Gualtieri: “Trovato l’accordo”. Licenziamenti bloccati fino al 15 novembre Coronavirus, Speranza: “Nel mondo un milione di casi a settimana, Italia messa meglio. Ma battaglia non è vinta” Coronavirus, l’infettivologo Galli: “Quarantenni più a rischio, ma il virus non è cambiato” App Immuni, Zampa: “È precauzione anche per i turisti”. L’hanno scaricata in 4,6 milioni Leggi su dire

