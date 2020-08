Tragedia in Italia, crollo improvviso: estratto un corpo senza vita (Di giovedì 6 agosto 2020) PIACENZA - Incidente mortale sul lavoro in provincia di Piacenza. Un uomo di 50 anni è stato schiacciato da un enorme silos di acciaio che è crollato nel piazzale di una ditta di calcestruzzi nel comune di Carpaneto. L'uomo è morto sul colpo. Lascia la moglie e due figli. Il corpo è stato liberato dai vigili del fuoco, ma per lui non c'era più nulla da fare nonostante l'intervento anche del 118. Sul caso indagano i carabinieri. "Siamo di fronte a una Tragedia umana e sociale, l'ennesima", commentano Cgil, Cisl e Uil di Piacenza insieme alle segreterie del comparto dell'edilizia, Fillea, Filca e Feneal. (Continua...) "Questo è il momento del cordoglio: alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze, così come la certezza che metteremo in campo tutte le azioni necessarie per ... Leggi su howtodofor

gennaromigliore : Una terra senza pace. Una tragedia devastante. L’Italia sia al fianco del Libano e dei libanesi straziati dalla vio… - carlosibilia : A quasi due anni dalla tragedia che fece 43 vittime, oggi il nuovo ponte di #Genova 'San Giorgio' torna alla città… - M5S_Europa : L’inaugurazione del Ponte San Giorgio rappresenta un momento di rinascita: #Genova si rialza dopo una tragedia che… - aurora_pianese : RT @bepperoca: Io ringrazio tutto il governo per aver istituito il lookdown totale. Hanno evitato che la tragedia lombarda si estendesse in… - Graroar : RT @bepperoca: Io ringrazio tutto il governo per aver istituito il lookdown totale. Hanno evitato che la tragedia lombarda si estendesse in… -