Teresa la ladra | trama | cast e curiosità sulla commedia del 1973

Un grande classico del cinema italiano quello proposto oggi su Rete 4. Alle ore 16:30 andrà infatti in onda "Teresa la ladra", apprezzata commedia del 1973 che trae ampiamente spunto dal romanzo "Memorie di una ladra", scritto da Dacia Maraini l'anno precedente. La pellicola è diretta da Carlo Di Palma, famoso per essere stato anche il regista del documentario "L'addio a Enrico Berlinguer". Nel cast del film troviamo Monica Vitti nel ruolo della protagonista Teresa, mentre Stefano Satta Flores interpreta Ercoletto. Tra gli attori spiccano anche Michele Placido, Carlo Delle Piane e Isa Danieli. Il film racconta la vita di Teresa Numa in Nardecchia, rimasta senza madre e con un padre dai modi ...

