SpaceX, la compagnia spaziale di Elon Musk più “vicina” a Marte: il test del prototipo per il turismo su Luna e Pianeta rosso (Di giovedì 6 agosto 2020) Estate di successi per Elon Musk e la sua compagnia spaziale, la SpaceX. Dopo il rientro dei due astronauti americani dalla Stazione spaziale Internazionale, con l’ammaraggio nel Golfo del Messico, è toccato al test, con esito positivo, del prototipo che servirà in futuro (stando alle intenzioni di Musk) per portare fino a cento persone sulla Luna e su Marte. Il prototipo, dalla forma di un grande serbatoio d’acqua, è decollato, ha raggiunto un’altezza di circa 150 metri e poi è atterrato. L’obiettivo dei test è arrivare alla costruzione di un’astronave. L'articolo SpaceX, la ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : SpaceX, la compagnia spaziale di Elon Musk più “vicina” a Marte: il test del prototipo per il turismo su Luna e Pia… - clikservernet : SpaceX, la compagnia spaziale di Elon Musk più “vicina” a Marte: il test del prototipo per il turismo su Luna e Pia… - Noovyis : (SpaceX, la compagnia spaziale di Elon Musk più “vicina” a Marte: il test del prototipo per il turismo su Luna e Pi… - colourasexperie : @elonmusk per Marte? SpaceX, il più grande prototipo del razzo per la colonizzazione di Marte completa il suo primo… - repubblica : RT @RepubblicaTv: SpaceX, il più grande prototipo del razzo per la colonizzazione di Marte completa il suo primo volo: SpaceX ha fatto vola… -

Ultime Notizie dalla rete : SpaceX compagnia SpaceX, la compagnia spaziale di Elon Musk più “vicina” a Marte: il test del prototipo per il… Il Fatto Quotidiano SpaceX Starship SN5 si solleva per 150 metri: altro passo in avanti per il sogno di Elon Musk

Non è passato che qualche giorno dal rientro della capsula Crew Dragon (missione Demo-2) che la società di Elon Musk fa segnare un nuovo traguardo per SpaceX Starship! Con il prototipo SN5 dalle dimen ...

SpaceX si avvicina a Marte: completato con successo test di volo del prototipo SN5

Quest'ultimo periodo è stato pieno di successi per SpaceX, la compagnia spaziale privata di Elon Musk, gli astronauti Robert Behnken e Douglas Hurley, infatti, sono tornati dalla Stazione Spaziale Int ...

Non è passato che qualche giorno dal rientro della capsula Crew Dragon (missione Demo-2) che la società di Elon Musk fa segnare un nuovo traguardo per SpaceX Starship! Con il prototipo SN5 dalle dimen ...Quest'ultimo periodo è stato pieno di successi per SpaceX, la compagnia spaziale privata di Elon Musk, gli astronauti Robert Behnken e Douglas Hurley, infatti, sono tornati dalla Stazione Spaziale Int ...