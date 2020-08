Romina Power, un messaggio straziante: per l'ex di Al Bano un periodo durissimo, l'ultimo atto (Di giovedì 6 agosto 2020) Un periodo difficile, particolare, duro per Romina Power. Infatti ha recentemente perso la sorella Taryn, morta prematuramente a causa di un terribile male. E l'ex di Al Bano Carrisi è rimasta molto colpita anche dalla sciagura che ha travolto Beirut, la capitale del LiBano. E così Romina Power, al pari di molti altri personaggi famosi, ha voluto condividere un pensiero sui social rivolto alle vittime della strage e alla popolazione della città: "Preghiamo per Beirut", ha scritto aggiungendo l'emoticon delle mani giunte. Tre parole, semplici ma sentite,. a corredo di un'immagine in cui si vede una grande manifestazione di piazza, in primo piano una bandiera del LiBano in cui campeggia il cedro, albero che è simbolo del ... Leggi su liberoquotidiano

