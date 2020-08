Roma, Verdone: “Friedkin ci porti a lottare per lo scudetto e non venda Zaniolo” (Di giovedì 6 agosto 2020) Carlo Verdone, noto tifoso della Roma, ha commentato ai microfoni dell’Adnkronos il passaggio di proprietà del club giallorosso da Pallotta a Friedkin, chiedendo al futuro nuovo numero uno del club giallorosso di riportare questa squadra a lottare per lo scudetto. Queste le parole dell’attore: “Mi auguro che l’entusiasmo del nuovo proprietario porti nel tempo a formare una squadra unita, con degli obiettivi al vertice. Per fare questo non dovrà vendere il pezzo più pregiato con un grandissimo margine di miglioramento: Zaniolo. Se non avessimo venduto giocatori che hanno vinto di tutto in altre squadre, la Roma sarebbe stata tra le 5 squadre più forti in Europa. La Roma ha bisogno urgente di lottare per ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Roma, Carlo #Verdone: '#Friedkin ci porti a lottare per lo scudetto e non venda Zaniolo' - monicacoguaro : @Rocco_Minafra @ColuiDi @virginiaraggi Questa l'hai rubata a Carlo Verdone ...birichino... traffico 'Così a Roma se score' - christian_vit85 : @augustociardi75 Ti sei superato! La tua ironia su Twitter è mancata troppo ???? Sulla Roma mi hai fatto immaginare,… - Notiziedi_it : Roma, bagno di folla per Carlo Verdone al Palo della morte: “Oggi Enzo andrebbe a Ibiza” - Notiziedi_it : Roma, bagno di folla per Carlo Verdone al Palo della morte: “Oggi Enzo andrebbe a Ibiza” -