Roma, falso allarme bomba a due passi dal Vaticano: pacco sospetto sotto una smart (Di giovedì 6 agosto 2020) Un allarme bomba è stato lanciato nel pomeriggio di oggi, 6 agosto 2020, a Roma, nei pressi del Vaticano. In via del Mascherino è stato trovato infatti un pacco bomba sotto una smart. Sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che hanno immediatamente chiuso la strada. Gli artificieri hanno poi constato che all’interno era presente solo del nastro adesivo. Leggi su tpi

Falso_Nueve_IT : @ForzaVCG N'Koulou piace alla Roma da tempo, quindi tutto può essere. - Margo_Channing : La decisione del tribunale di Roma sul falso storico di quella orrenda trasmissione mi sta regalando travasi di bil… - ForzaVCG : @Falso_Nueve_IT Con #petrachi di ritorno a #Roma tornano in auge alcune trattative tipo #nkoulou? - fiaschetta69 : @007Vincentxxx @siceid @VIOLA_MARTELLA @virginiaraggi Sei il prototipo del #5stelle falso e fesso!!! Parla del cess… - Falso_Nueve_IT : @eastmaniano Friedkin rileva il Toro al posto della Roma via @eastmaniano -

Ultime Notizie dalla rete : Roma falso

Il Messaggero

Paura a Roma a due passi dal Vaticano. Un allarme bomba è stato lanciato in via del Mascherino, dove è stato trovato un pacco sospetto sotto una Smart. Sono intervenuti gli agenti della Polizia locale ...Roma, le parole shock del consigliere ex M5s: "L'omosessualità è una malattia causata dai vaccini" A sostenere queste tesi omofobe, il consigliere Massimiliano Quaresima. Ex appartenente al M5s (che o ...