Pierpaolo Sileri: “Con il lockdown abbiamo salvato 600 mila vite, lo rivendico” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Dobbiamo stare a guardare cosa accadrà in Nord Europa a fine agosto con l’arrivo delle temperature più basse, così ci prepareremo ad affrontare il nostro autunno. lockdown totale? Solo in quel modo abbiamo risparmiato 600.000 vite, rivendico la scelta del Governo che è la stessa che ha permesso di tornare rapidamente alle aperture”. Queste le parole di Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, sulle rigide regole imposte da marzo per via del coronavirus ai microfoni dell’Huffington Post. Leggi su sportface

