Passaro (Forza Italia): “Ospedale Landolfi, un disagio che dura da due anni” (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del Coordinatore Cittadino di Forza Italia, Massimo Passaro. “Scrivo questo breve riassunto dei fatti, oggi, nella qualità di coordinatore cittadino di Forza Italia ma soprattutto nella qualità di candidato sindaco per la lista de i Cittadini in Movimento. Nel 2018 durante la prima campagna elettorale fummo gli unici ed evidenziare le problematiche collegate al decreto n. 29 relativamente allo spostamento della geriatria ed oculistica presso l’ospedale Landolfi. Seguirono una serie di convegni tematici alla presenza di medici e dirigenti Asl e dell’ospedale Moscati. Alle amministrative del 2019 soltanto I Cittadini in Movimento hanno inteso, ancora una volta, difendere le sorti ... Leggi su anteprima24

Avellino – Scrivo questo breve riassunto dei fatti, oggi, nella qualità di coordinatore cittadino di Forza Italia ma soprattutto nella qualità di candidato sindaco per la lista de I CITTADINI IN MOVIM ...

"Abbiano il coraggio i residenti di Ariano di bacchettare nel segreto delle urne una classe dirigente arrogante, premiando la politica sana rappresentata da candidati come Giovanni Antonio Puopolo, An ...

