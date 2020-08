Muriqi e la Lazio, le fonti turche insistono da 48 ore (Di venerdì 7 agosto 2020) La Lazio è attivissima sul mercato. Dopo i blitz per David Silva, Borja Mayoral e Fares, la Lazio può calare il poker. Secondo quanto riportato da Beinsports, il direttore sportivo Igli Tare sarebbe seriamente interessato a sferrare il colpo Vedat Muriqi. Il calciatore albanese, naturalizzato kosovaro gioca nel Fenerbahçe e potrebbe rinforzare l’attacco biancoceleste. Il ragazzo, classe 1994 ha realizzato 13 reti in 24 partite con la società di Instanbul. Muriqi è molto forte sul piano fisico: 1.94 cm per 92 kg. E’ un centravanti di peso, molto agile nel gioco aereo ed è capace di dialogare con i compagni con le sue preziose sponde.Le fonti turche insistono da 48 ore: sarebbe coinvolto un emissario per il buon ... Leggi su alfredopedulla

