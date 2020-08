Milano, “lavorava” per un boss: sequestrati 3 milioni a un avvocato (Di giovedì 6 agosto 2020) A Milano, nelle prime ore di stamani, sequestrati ben 3 milioni di euro a un avvocato del capoluogo lombardo: lavorava per conto di un boss. Massiccio intervento della polizia in collaborazione con la guardia di finanza di Milano. Nel capoluogo lombardo, nelle prime luci di stamani, sequestrati ben 3 milioni di euro. Una grossa, corposa e “sporca” cifra. Soldi gestiti, smistati e riciclati da un importante avvocato della città lombarda, esattamente del foro di Milano. Non solo. Quest’ultimo “lavorava” il denaro sporco per conto di un boss. Di fatto, era già stato condannato nel lontano del 2018 proprio perché affiliato al camorrista Vincenzo Guida: ... Leggi su bloglive

wheelstelling : Siamo gente di Lago (Maggiore). Ma mio padre lavorava a Milano, quindi per avvicinarsi al lavoro ma non farci perde… - sbarbatel02 : @pippomaio @borghi_claudio ..a 19 anni lavorava già presso uno studio di agenti di cambio di Milano per poi passare… - matruz72 : @bravimabasta A Modena, avevo 8 anni, ci eravamo trasferiti da Milano. Mio papà oggi racconta che quel giorno avreb… - DSovranista : @GioChirilly Considera che alle Poste di Milano in alcune zone erano ci son dipendenti della Maserati(ex Innocenti)… - MarcellaOnnis : RT @LucAsolo: vi ho mai scritto del nonno mentre lavorava a Milano? faceva il modellista alla Caproni aveva un talento nelle mani nel 40… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano “lavorava”