Meteo Ferragosto, novità in vista: scopriamo quali (Di giovedì 6 agosto 2020) Stiamo uscendo da un break rinfrescante per certi versi gradito per altri un po’ meno. Le condizioni Meteo sono cambiate, traumaticamente. Certo, considerando l’ondata di caldo feroce dei giorni prima possiamo dirci soddisfatti: le temperature sono crollate. Però lo shock termico è stato notevole, fin troppo, con contrasti termici che sono stati inevitabilmente terribili e che conseguentemente hanno prodotto precipitazioni localmente violente. Ora la situazione è in miglioramento, dopotutto siamo nel cuore dell’Estate e ipotizzare crisi durature – visti i tempi – è difficile. Il miglioramento prenderà il sopravvento durante il weekend, ovvero nel momento in cui l’Alta Pressione riprenderà a spingere forte da ovest. Venendo da occidente inevitabilmente si consoliderà anzitutto ... Leggi su meteogiornale

la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO: Tendenza meteo per FERRAGOSTO - - infoitinterno : Il meteo di FERRAGOSTO: le prospettive del modello americano ed europeo - infoitinterno : METEO A 7 GIORNI: rinforzo dell'alta pressione sull'Italia, soleggiato fin sotto Ferragosto - infoitinterno : Meteo: FERRAGOSTO 2020 ROVINATO da PIOGGIA e GRANDINE? Ecco le ultime Novità - Vitellozzo : Stiamo godendo (cit. Conte) -