La Roma a Friedkin, i tifosi: "Oggi è festa! Adesso un trofeo... E riprendete Totti" (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma - Se il comunicato non fosse arrivato alle 8 di mattina molti tifosi all'annuncio della cessione della Roma avrebbero stappato lo champagne . Si sono accontentati di brindare con caffè e cornetto ... Leggi su corrieredellosport

Roma, addio Pallotta ecco i Friedkin. "AS Roma SPV, LLC ("AS Roma SPV"), azionista di maggioranza di AS Roma S.p.A. (il "Club"), annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante di acquisto di azio ...Dopo 9 anni, James Pallotta lascia la guida della Roma e passa la mano al magnate americano, Dan Friedkin. Ecco la nota ufficiale del club giallorosso. AS Roma SPV, LLC (“AS Roma SPV”), azionista di m ...