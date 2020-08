Juventus Lione, Dybala in forse: le idee di Sarri per l’attacco (Di giovedì 6 agosto 2020) Juventus Lione – E’ giorno di vigilia per la squadra di Maurizio Sarri che, domani sera, giocherà il ritorno di Champions League contro la formazione allenata da Rudi Garcia. Alla conferenza stampa parteciperà anche il difensore Leonardo Bonucci. Ronaldo e compagni dovranno ribaltare lo svantaggio della gara di andata. Tiene banco, invece, la situazione relativa a Paulo Dybala, ancora non al meglio dopo il problema fisico che lo ha tenuto lontano dal campo nelle ultime uscite di campionato. Juventus Lione: le parole di Sarri e Bonucci Bonucci: “Tutti noi, con una parola, un gesto, un’iniezione di energia positiva, possiamo determinare come andrà la partita. La concentrazione è su questa partita, e sulla voglia di ... Leggi su juvedipendenza

