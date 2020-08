Grazie a Counter-Strike: Global Offensive un dodicenne salva i suoi amici dopo aver riconosciuto una granata (Di giovedì 6 agosto 2020) Counter-Strike: Global Offensive continua ad essere uno dei titoli più giocati nonostante sia uscito otto anni fa e a quanto pare è riuscito a salvare la vita di alcuni ragazzi.Secondo quanto riportato dal giornale "Cebu Daily News", tre bambini sono stati trovati a giocare con granate vere a Barangay Looc, Manduae City, nelle Filippine. La polizia si è precipitata immediatamente per disinnescare le granate che erano state trovate in un lotto libero di un cantiere di demolizione. Ma i ringraziamenti vanno ad un dodicenne, il quale ha riconosciuto le granate e ha intimato ai suoi amici di non avvicinarsi.L'eroe che ha salvato i bambini ha affermato: "Ci siamo incuriositi perché è la ... Leggi su eurogamer

