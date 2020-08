Giulia De Lellis e Andrea Damante ancora in crisi (Di giovedì 6 agosto 2020) Giulia de Lellis è ancora in crisi con Damante. L’influencer conferma su Instagram le voci che circolavano da giorni: “Periodo particolare” “E’ sicuramente un momento particolare della nostra vita. Stiamo capendo, sono cambiate un sacco di cose, siamo tutti e due un po’ tristi… anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

dobrevsunicorns : Giulia De Lellis vi starà pure sulle palle, ma È DI UNA BELLEZZA ALLUCINANTE e lì mi dispiace ma vi tocca solo rosi… - Trash28797634 : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 2 (2017): Alfonso Signorini si infuria con Giulia De Lellis - infoitcultura : Giulia De Lellis conferma la crisi con Andrea Damante: «Siamo tristi, meglio non parlarne» - infoitcultura : Giulia De Lellis ammette: 'Non è un periodo semplice' - infoitcultura : Giulia De Lellis sta passando un momento difficile: è crisi totale? -