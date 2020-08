Condannata per aver riciclato i soldi di un boss, sequestrati 3 milioni a una avvocatessa (Di giovedì 6 agosto 2020) Tre milioni di euro è il valore del sequestro eseguito da Polizia e Guardia di finanza a carico di Barbara Sabadini, avvocatessa del foro di Milano – arrestata nel 2016 e Condannata nel 2018 con l’accusa di aver riciclato su dei conti correnti elvetici i soldi del boss di camorra Vincenzo Guida – e nei confronti del convivente, pluricondannato per reati societari e tributari. Secondo l’accusa, il legale sarebbe stato il procuratore delegato a operare su un conto corrente aperto a Lugano, in Svizzera, nel giugno 2004 chiamato “Ostrica” e su cui sarebbero confluiti i soldi. Conto poi chiuso nel 2015 e che sarebbe stato formalmente intestato a un parente del boss. Secondo l’accusa, da quel ... Leggi su ilfattoquotidiano

